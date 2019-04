França. Paulo Sousa volta a perder

O Lyon foi a Bordéus, equipa treinada pelo português Paulo Sousa, vencer por 3-2, na abertura da 34.ª jornada da I Liga francesa e ameaça o segundo lugar ocupado pelo Lille.

A equipa onde joga Anthony Lopes começou por marcar por Memphis Depay, mas o Bordéus deu a volta ao resultado com golos de Jimmy Briand e Nicolas de Preville.

Na segunda parte, o Lyon restabeleceu a igualdade pelo avançado Maxwel Cornet e fez o golo decisivo através de Moussa Dembele.

Com este triunfo, o Lyon passa a somar 62 pontos, contra 65 do Lille. As duas equipas encontram-se na próxima jornada.

O campeonato francês é liderado pelo Paris Saint-Germain, que já é campeão.