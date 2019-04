Basquetebol. CAB e Illiabum lideram grupo B

Disputaram-se esta sexta-feira partidas da jornada 7 para o grupo B do campeonato de basquetebol. As duas primeiras classificadas vão disputar o playoff com as equipa do grupo A.

BASQUETEBOL - 2ª Fase - Grupo B

7ª Jornada

Imortal 85-92 Galitos Barreiro

Illiabum 77-95 CAB Madeira

Vitória Guimarães 73-81 Esgueira

Classificação

1- CAB Madeira 42 pontos

2- Illiabum 41

3 - Esgueira 40

4 - Vitória de Guimarães 40

5 - Galitos Barreiro 40

6 - Imortal 34

BASQUETEBOL - 2ª Fase - Grupo A

7ª Jornada

Oliveirense 79-84 Benfica

FC Porto 99-73 Ovarense

Terceira 60-84 Lusitânia

Classificação

1- Oliveirense 55 pontos

2- Benfica 53

3- FC Porto 52

4- Ovarense 43

5- Lusitânia 43

6- Terceira 39