PSD aprova votação de braço no ar de moções de censura e confiança

O PSD aprovou esta sexta-feira à noite as alterações ao regulamento interno do Conselho Nacional, o órgão máximo do partido entre congressos.

Apesar das críticas à proposta, que mereceu o apoio da direção e do líder social-democrata, Rui Rio, na hora de votar só dois braços se levantaram contra.

A proposta prevê que devem ser votadas de braço no ar as moções de censura ou de confiança, bem como as listas de candidatos ou os programas eleitorais do partido.

As críticas ficaram à porta do Conselho Nacional do PSD, a avaliar pelo número de votos contra a proposta de alteração ao regulamento interno deste órgão do partido.

Todas as alterações foram votadas em conjunto e apenas dois conselheiros nacionais votaram contra, apesar das críticas dos que, à boca pequena, nos últimos dias alvitraram que esta alteração diminui a liberdade e condiciona as votações dos militantes que participam nestas decisões.

Entre as alterações previstas, no artigo 13 determina-se que passam a ser votadas de braço no ar as moções de censura ou de confiança à liderança, o que mereceu o apoio inequívoco de Rui Rio.

O presidente do PSD, ainda esta semana, considerou que para tomar este tipo de decisões prefere que seja "olhos nos olhos e não acobardar-se no voto secreto". Coisa diferente, acrescentou o líder social-democrata, são votações sobre pessoas, que devem ser de braço secreto. Rio não esclareceu o que pensava sobre o facto de listas de candidatos, centradas em nomes, não deviam ficar de fora, seguindo essa lógica.

Num Conselho Nacional, em Viana do Castelo, numa sexta-feira entalada entre um feriado e o fim de semana, as vozes críticas reduziram-se a duas. Foram dois os conselheiros nacionais que votaram, de braço no ar, contra as votações... de braço no ar.

Um deles, segundo fontes presentes na reunião relataram à Renascença, foi Tomás Gonçalves, da JSD, que interveio contra a proposta do regulamento interno, considerando ser "pouco democrático".

José Manuel Fernandes, eurodeputado e um dos subscritores da referida proposta, fez a defesa do documento que, apesar de não ter sido proposto pela direção, teve o aval de Rui Rio.