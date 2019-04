Sérgio Conceição. “Há que assumir as responsabilidades"

O treinador do FC Porto estava desiludido com o empate em Vila do Conde, critica os últimos 15 minutos da sua equipa, mas não atira a toalha ao chão.

"Foi ingrato o que aconteceu hoje mas somos os culpados, a começar por mim. O primeiro golo já não se usa no futebol, oferecemos o primeiro golo e o segundo foi de sorte, num ressalto”, disse Sérgio Conceição.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões diz que “há que assumir a responsabilidades e sou o primeiro a fazê-lo. Não merecíamos isto até aos 75 minutos, mas merecemos pelo que fizemos depois”.

Sérgio Conceição acrescenta que não é altura de pedir desculpas aos adeptos. “Eles querem lá saber das desculpas, é assumir as responsabilidades".

Questionado sobre a possibilidade de o Benfica fugir na classificação, o treinador azul e branco respondeu: "Estamos à frente do Benfica um ponto mas queríamos estar três.”

O Rio Ave empatou 2-2 diante do FC Porto na jornada 31 com golos nos últimos minutos. Os dragões lideram o campeonato com mais um ponto e mais um jogo que o Benfica.