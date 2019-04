O treinador do Rio Ave considera que a sua equipa fez “um bom jogo” em que foram “premiados por isso” nos minutos finais com dois golos.

“Fomos felizes no lance que nos deu o 2-2, com dois golos a acabar, mas com muito mérito pelo que fizemos na segunda parte. E mesmo na primeira parte também já tínhamos feito um bom jogo”, disse Daniel Ramos.

Em declarações à Sporttv, o técnico vila-condense considera que fizeram “um futebol positivo e conseguimos recuperar de dois golos de desvantagem contra uma grande equipa que é o FC Porto, o que só vem mostrar que vamos fazer jogos sérios até ao final para ainda tentarmos subir na classificação.”

Ao intervalo, a equipa da casa perdia 2-0 e ao intervalo, Daniel Ramos refere que limou alguns aspetos e disse à equipa que “estava a jogar bem e que se marcássemos um golo podíamos entrar no jogo e que independentemente do resultado, tínhamos de continuar a jogar, porque importa a imagem que fica.”

Este é um bom momento do Rio Ave. “É bom sinal a equipa estar com estes resultados. Vamos aproveitar os jogos que faltam para vencer os três”, acrescentou.

O Rio Ave empatou 2-2 diante do FC Porto na jornada 31 com golos nos últimos minutos. Os dragões lideram o campeonato com mais um ponto e mais um jogo que o Benfica.