Dia 2 de Marcelo na China. Presidente lança trunfo africano

O segundo dia de Marcelo Rebelo de Sousa na China será marcado, sobretudo, pela presença no Fórum “Faixa e Rota”, o grande evento internacional que Pequim organiza para desenvolver ainda mais a sua estratégia de desenvolvimento.



O Presidente da República participa num dos painéis dedicado às alterações climáticas e irá tentar o maior número possível de encontros bilaterais. Um dos que parece certo será com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

A ligação de Portugal a África é, aliás, um dos trunfos que Marcelo Rebelo de Sousa pretende jogar neste esforço para estar cada vez mais próximo da China.

“A China reconhece um papel cimeiro de Portugal no quadro da União Europeia e do relacionamento com países de língua portuguesa, no quadro da CPLP, e aí só Portugal pode desempenhar esse papel. Isto ao mesmo tempo que há um crescimento – e esperamos que seja muito mais acentuando – do ponto de vista do relacionamento económico e financeiro, e não apenas cultural, político e diplomático”, afirma o chefe de Estado.