Bloco contraria Governo na Saúde. “Negociações estavam absolutamente fechadas"

Veja também:

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, insiste que o acordo com o PS sobre a Lei de Bases da Saúde estava fechado, nomeadamente o fim das parcerias público-privadas no setor.



Catarina Martins contraria o secretário de Estados dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, que esta sexta-feira acusou o BE de anunciar um suposto entendimento quando já sabia que essa versão de nada valia.

“As negociações com o Bloco de Esquerda estavam absolutamente fechadas. Naturalmente, eu não estou em reuniões de outros partidos. O texto final foi-nos enviado, nós o que fizemos foi apresentar como propostas de alteração em especialidade o texto exato da nossa convergência com o Governo e aquilo que foi negociado”, disse a líder bloquista durante uma visita à Ovibeja.

Catarina Martins pede uma "palavra clara" do primeiro-ministro para levar "até ao fim" a "convergência conseguida" e ser "possível" uma Lei de Bases da Saúde "à esquerda".

"Estamos aqui para a convergência, para salvar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), para honrar o legado de António Arnaut, de João Semedo. Estamos a fazê-lo desde o primeiro dia e, tenha o primeiro-ministro esta palavra clara sobre o caminho que quer seguir, e eu estou certa de que o PS não deixará de o ouvir", disse a coordenadora bloquista.

E "é por isso que eu sei que ainda é possível uma Lei de Bases à esquerda. Haja essa palavra clara para que a negociação, a convergência que foi conseguida, seja levada até ao fim" e o Bloco de Esquerda "nunca fechará a porta a esse caminho", frisou.

"O BE está, desde o primeiro momento das negociações, até ao último dia de votação da Lei de Bases, exatamente com a mesma postura. Sabe toda a gente no país e sabe também o Governo e o PS" que, sobre esta matéria, "o BE não tem recuos, nem cedências, nem 'ziguezagues'", vincou.