Lisboa. Violador em série detido um mês após sair da prisão

Um homem de 38 anos foi detido esta sexta-feira pelos crimes de rapto, violação e roubo, um mês depois de ter saído da prisão, onde cumpriu dez anos por crimes sexuais, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).



Segundo a PJ, o homem terá violado e roubado "quatro jovens mulheres" em abril, um mês depois de ter sido libertado "após cumprimento de pena de prisão pelo período de 10 anos".

O homem viajava nos "transportes públicos na cidade de Lisboa durante os períodos da noite e madrugada, observando potenciais vítimas".

"Quando estas saíam em determinada paragem, o suspeito saía também e perseguia as vítimas, abordando-as posteriormente com violência e coagindo-as a acompanhá-lo até locais isolados onde consumava as circunstâncias da agressão sexual, chegando por vezes a subtrair bens e quantias monetárias que aquelas tivessem na sua posse", lê-se num comunicado divulgado pela PJ.

Depois de realizar as diligências necessárias, as forças policiais identificaram, localizaram e detiveram o suspeito, estando ainda indiciado pela prática do mesmo crime "durante uma saída precária" em abril de 2016.

"Decorrem diligências de pesquisa e recolha de informação tendente a determinar a eventual existência de outras notícias de crimes de natureza sexual que possam ter sido praticadas pelo suspeito ora detido", explica a PJ.

O agressor, reincidente em crimes desta natureza, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.