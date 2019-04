Kairat Almaty é o adversário do Sporting na Champions de futsal

O Kairat Almaty venceu o Barcelona por 5-2 e é o adversário do Sporting na final da Liga dos Campeões de futsal.

Também esta sexta-feira, os leões derrotaram o campeão em título, Inter Movistar, por 5-3.

A final da UEFA Futsal Cup joga-se no domingo, às 15h00.

É a terceira presença consecutiva do Sporting na final do futsal. Nas épocas anteriores perdeu para os espanhóis do Inter Movistar no jogo decisivo.