Sites holandeses alojam metade das imagens de pedofilia no mundo

A cada cinco minutos, os membros da organização britânica Internet Watch Foundation (IWF) encontram uma imagem ou um vídeo de abuso sexual de crianças na internet.



A fundação IWF foi criada em 1996, no Reino Unido, para proteger a imagem das crianças vítimas de abusos sexuais e acabar com essas atividades ilegais em sites de todo o mundo. Desde então, foram feitas mais de um milhão de denúncias.

Um relatório da instituição, financiado pela Comissão Europeia, observou que 2018 foi o ano que teve maior registo de páginas na internet com imagens de pornografias infantil. Foram 105 mil páginas que continham cerca de 345 mil imagens, cada.

Quatro em cinco sites eram da Europa e 48.900 páginas, 47% do total, estavam na Holanda.

Depois dos Países Baixos, os países com maior número de acessos a pornografia infantil são: Estados Unidos com 12%, Rússia e Eslováquia 11% e França com 6%.

Em comparação com os anos anteriores, em 2018 houve um aumento no número de reclamações e remoções dessas páginas com conteúdos impróprios.

De acordo com a instituição, o Reino Unido teve um “ambiente mais hostil” em 2018, registando um nível mais baixo em termos de alojamento desse tipo de conteúdo, com apenas, 0,04% em relação ao ano de 1996 que era de 18%.

Contudo, segundo a diretora da organização, Susie Hargreaves, o problema da pornografia infantil está longe de ser eliminado totalmente da internet, pelo facto de haver muita procura desse tipo de imagem.

“Infelizmente, é como a polícia retrata. Neste momento, por exemplo, no Reino Unido, há 100 mil pessoas à procura de imagens de pornografia infantil”, refere Hargreaves.

Em relação aos Estados Unidos, uma das razões pelas quais o número de sites relatados foi menor, é porque os gigantes da tecnologia, como o Facebook, os eliminam rapidamente antes que os relatórios cheguem à IWF.

Metade dos sites de pedofilia estão na Holanda. Porquê?

A Holanda está a tornar-se num “porto seguro para o abuso sexual infantil”, alerta a IWF. Uma das causas para o país ser mais acessível a esse tipo de conteúdo é a “maneira pela qual a internet e a polícia holandesa funcionam, é muito diferente de como se trabalha no Reino Unido, Estados Unidos ou Canadá”, indica a IWF.

Na Holanda as imagens de pornografia infantil permanecem por mais tempo na internet.

Para combater essa situação, o Governo holandês declarou em 2018 que iria “reforçar a luta contra o abuso infantil na internet” e que iria “eliminar esse material”.

No entanto, desde a declaração, os dados da IWF mostraram que os sites de pornografias infantil na Holanda só aumentaram de 27.970 em 2018 para 48.900 em 2018.

Segundo a BBC World, o Ministério da Justiça da Holanda diz que “isso não significa que o conteúdo desses sites seja produzido na Holanda”.

O Governo de Haia assegurou também que tomou “várias medidas para combater os conteúdos ilegais dos sites que estão alojados no país” e pretende colaborar com a organização Internet Watch Foundation.