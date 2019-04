Militares do Sri Lanka e suspeitos dos ataques de domingo envolvem-se em troca de tiros

Uma operação do exército do Sri Lanka a uma fábrica de bombas artesanais na cidade de Sammanthurai, a cerca de 300 quilómetros da capital Colombo, terminou com uma troca de tiros entre os militares e suspeitos dos ataque no domingo de Páscoa, tendo-se, antes mesmo, ouvido uma grande explosão naquele local, avança a Reuters, citando um porta-voz militar.

Não há, até ao momento, registo de mortos.

Nos últimos dias, as autoridades cingalesas têm conduzido vários raides em todo país, tentando deter mais suspeitos dos atentados (entretanto reenvendicados pelo grupo extremista islâmico Daesh) que vitimaram 250 pessoas no último domingo

