Dito. Pedreira recebe "jogo chave para o título"

Antigo defesa de Braga e Benfica analisa confronto de domingo e as armas de Abel Ferreira e Bruno Lage. Resultado de Vila do Conde pode ter influência na partida, acrescenta Dito.

"Há uma responsabilidade maior pelo lado do Benfica". É assim que Dito, antigo jogador que representou arsenalistas e águias, analisa o peso do desafio deste domigo na Pedreira, que pode muito bem ser "o jogo chave para o título". Em declarações a Bola Branca, o ex-internacional português defende a sua ideia pelo facto de ser mais relevante a luta pela conquista do campeonato, do que aquela que os bracarenses procuram nesta altura, ou seja, alcançar o terceiro lugar da tabela classificativa.

Dito acrescenta ainda que o jogo de Vila do Conde, entre Rio Ave e FC Porto, pode ter influência no desempenho dos jogadores de Bruno Lage. Em caso de derrota portista, a disponibilidade mental dos encarnados pode ficar mais debilitada ou até mesmo "atrapalhar". Em sentido contrário, com o triunfo portista, "o comportamento mental é diferente" porque obriga o conjunto lisboeta a vencer.

Numa análise mais específica, o antigo central confessa que a ausência de Dyego Sousa pode jogar a favor das águias, já que o brasileiro naturalizado português é peça "fundamental" no ataque de Abel Ferreira e não só pelos golos que marca. No outro lado, Lage recupera Rafa, após castigo, com o extremo a fazer juntamente com João Félix uma dupla "com uma agressividade ofensiva muito importante".