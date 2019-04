Seleção feminina no Euro sub-17. "Cada jogo será uma final"

Bulgária, Dinamarca e Espanha são as adversárias de Portugal no Campeonato Europeu de Sub-17 anos que se realiza de 5 a 17 de Maio.

Bola Branca falou com Maria Alagoa, centrocampista do Lusitano Vildemoinhos, uma das jogadoras chamadas por José Paisana para a competição que está prestes a começar na Bulgária.

Já habituada às convocações para a equipa das quinas, a jogadora nascida em Viseu a 21 de Abril de 2003 representou a equipa sub-15 por quatro vezes, a sub-16 em seis ocasiões e esta é a sua 11.ª chamada às sub-17. A sua estreia nas seleções jovens de Portugal aconteceu a 15 de fevereiro de 2018.

"Representar bem Portugal"

Entusiasmada por representar o seu país numa grande competição, Maria Alagoa refere que o principal objetivo é "representar bem Portugal" e por isso pede apoio de "toda a gente" porque "Vamos dar tudo, queremos mostrar a união, raça e ambição de Portugal. Ainda não pensamos na final porque estamos concentradas naquilo que podemos fazer jogo a jogo", disse nesta entrevista que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

"A nossa seleção é caracterizada pela forte ambição e humildade. Encaramos cada jogo como uma final, temos muito respeito pelos adversários mas pensamos sempre em ganhar. Estamos focadas nesta grande competição, a primeira para nós e vamos defrontar equipas já mais habituadas a estes patamares. mas somos muito ambiciosas e vamos querer ganhar sempre", referiu.

Maria tem o apoio da família que lhe dá "as melhores condições" para praticar a modalidade. Vai conciliando o futebol com os estudos e assim quer continuar.

As referências de Maria

Aos 16 anos, Maria Alagoa tem como referências Andreia Norton (futebol feminino) e Bernardo Silva (masculino). Maria é uma das meninas portuguesas com quem o selecionador José Paisana conta para tentar um bom desempenho no Europeu que se aproxima.

A estreia de Portugal no grupo B vai acontecer logo no primeiro dia da competição, 5 de maio, diante da Bulgária, seguindo-se os confrontos com a Dinamarca, a 8 de maio e a Espanha no dia 11.