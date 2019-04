Segundo maior diamante do mundo encontrado no Botswana

Segundo a Lucara, a máquina usada para a extração e triagem é capaz de detetar carbono no minério e evitar quebras nos grandes diamantes.

A introdução de novas tecnologias para a extração de metais preciosos fez com que fosse possível extrair mais minérios em bom estado, refere a empresa canadense.

A empresa assegura que, desde abril do ano passado, foram descobertas 12 pedras de mais de 300 quilates na mina “Karawe Diamond”, naquele país da África Austral.

O segundo maior diamante do mundo foi encontrado numa mina no Botswana. A pedra de 1.758 quilates tem o tamanho aproximado de uma bola de ténis, revelou a empresa de mineração canadense Lucara Diamond Corp, na noite de quinta-feira.





O maior diamante do mundo com 3.106 quilates foi encontrado em 1905, muito antes da existência das grandes máquinas de mineração industrial. A pedra estava a nove metros abaixo da superfície da terra e, para removê-lo, os mineiros usaram um canivete.

O Botswana é um dos maiores produtores de diamantes do mundo. A extração do minério no país representa 80% de suas exportações.