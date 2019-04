Sporting bate Inter Movistar e está na final da Liga dos Campeões de futsal

26 abr, 2019 - 15:43 • Redação

Os leões derrotaram a equipa de Ricardinho, por 5-3, nas meias-finais, com "hat-trick" de Dieguinho, e ficam à espera de Barcelona ou Kairat. A final é no domingo, no Cazaquistão.