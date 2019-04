FC Porto goleia Hoffenheim e apura-se para a final da Youth League

A equipa de sub-19 do FC Porto garantiu lugar na final da Youth League, esta sexta-feira, ao derrotar o Hoffenheim, nas meias-finais, por 3-0.

No primeiro jogo da "final four" da prova, em Nyon, na Suíça, o marcador foi inaugurado aos 39 minutos. Na cobrança de um livre direto, ganho por Fábio Silva, Romário Baró fez a bola entrar no canto superior da baliza, fora do alcance do guarda-redes da formação alemã.

Na segunda parte, o Hoffenheim tentou reagir e o FC Porto fez estragos no contra-ataque. O segundo golo surgiu de uma recuperação de Vítor Ferreira, que desmarcou Fábio Silva, para este finalizar com classe.

Dez minutos depois, os dragões "mataram" o jogo. Ángel Torres isolou Fábio Silva e o avançado de 16 anos foi altruísta, oferecendo o golo ao recém-entrado Tiago Matos que, com a baliza vazia, não perdoou.

O FC Porto fica, agora, à espera de Barcelona ou Chelsea, que disputam entre si, esta sexta-feira, às 17h00, a segunda vaga na final. O jogo decisivo está marcado para segunda-feira, às 17h00, em Nyon.