Calor aumenta. "Não estamos no verão, devem evitar entrar na água", recomenda Marinha

A Marinha vai reforçar este fim-de-semana os seus meios nas praias do Algarve e Costa da Caparica face à previsão de aumento da temperatura. Apesar do reforço, o porta-voz da Marinha, Comandante Pereira da Fonseca aconselha que se evitem os banhos.

"Não estamos no verão, as praiais não estão vigiadas, portanto, devem evitar entrar na água", diz à Renascença.

No mesmo sentido, a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores alerta (FEPONS) reconhece que a subida da temperatura pode levar muitas pessoas a querer “tomar banho” no mar, no entanto, a Federação alerta que esta altura do ano é muito perigosa e não recomenda.

“Frequentar qualquer espaço aquático sem respeitar as questões de segurança, é, em qualquer momento do ano, perigoso. No entanto, estatísticamente, este período do ano é muito perigoso”, destaca o presidente da Federação Alexandre Tadeia.

O presidente da FEPONS lembra que, de acordo com os dados do Observatório de Afongamento de 2018, “abril foi o mês do ano que foram registadas mais mortes por afogamento em Portugal”. Alexandre Tadeia acredita que os primeiros dias quentes e a disponibilidade das pessoas para procurar “espaços aquáticos”, como as praias, são os grandes motivos para estes números.

Em abril do ano passado, foram registadas 16 mortes por afogamento, seguindo-se os meses de setembro e outubro, com 15.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou para a subida da temperatura até aos 30º Celcius em algumas zonas do país.