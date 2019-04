EUA. Surto de sarampo atinge o nível mais elevado dos últimos 25 anos

A UCLA (University of Califórnia em Los Angeles) é uma das universidades afetadas.

E as autoridades locais confirmaram agora o primeiro caso num adulto.

Na Califórnia, uma das declarações de emergência feitas no âmbito do surto de sarampo deveria expirar na noite de quinta-feira, mas foi estendida até 25 de maio, uma vez que foram confirmados mais 15 novos casos em menos de um mês.

Nesta altura, são 20 os estados com casos de sarampo registados só neste ano, diz a CBS News. A maior parte é em pessoas não vacinadas contra a doença.

“Cinco pessoas ficaram nos cuidados intensivos, incluindo uma criança. É preciso esperar que alguém morra?”, questionou um responsável do executivo de Rockland.

Neste condado, as autoridades proibiram agora todos os doentes infetados de se deslocarem a locais públicos durante 21 dias. A multa para quem desrespeitar a lei é de dois mil dólares por dia.

É no estado de Nova Iorque que a maior parte dos casos (dois terços) tem surgido, sobretudo em duas comunidades judaicas ultra-ortodoxas de Brooklyn e no condado de Rockland, onde o surto teve início.

Na quarta-feira, as autoridades de saúde de Nova Iorque reportaram 61 novos casos numa semana, fazendo aumentar para 667 o número total de pessoas afetadas em todo o país. É o mesmo valor que foi registado durante todo o ano de 2014.

O número de casos de sarampo nos Estados Unidos aumentou para o nível mais alto dos últimos 25 anos. O fenómeno é atribuído, sobretudo, à má informação que está a levar muitos pais a não vacinarem as suas crianças.

O número de casos tem vindo a aumentar e as autoridades norte-americanas acreditam que fique por aqui, uma vez que se trata de uma doença muito contagiosa.

A tradição Judaica na época da Páscoa, com refeições partilhadas, leva a esperar que novos casos venham a surgir dentro de 10/15 dias – o período de incubação da doença.

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA recomendam que a população com mais de um ano se vacine contra o sarampo. A vacina está disponível desde a década de 1960 e é considerada segura e eficaz. Por causa disso, a doença foi considerada erradicada no país no ano 2000.

Mas entretanto começaram a aparecer casos, na sequência de uma informação errada que se espalhou e que relacionava a vacina com o autismo.

Tal informação já foi por diversas vezes desmentida cientificamente, mas ainda não foi suficiente para reverter o número de casos que cada vez é maior em todo o mundo.

Também em Portugal, já se verificaram dois surtos. O país é, contudo, dos que tem maior adesão à vacinação.