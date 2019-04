Keizer não quer perder jogadores importantes, mas sabe "como é o futebol"

Marcel Keizer não quer perder jogadores importantes no verão, no entanto, sabe que é bastante provável que isso aconteça.

Muito se tem falado no interesse de grandes clubes em jogadores como Bruno Fernandes. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Sporting salientou que "o melhor para o treinador e para o clube" é manter todos os jogadores, mas deixou bem patente que sabe como tudo funciona no futebol e que não tem "medo" das saídas:

"Espero não perder jogadores importantes, espero que todos fiquem. Mas sei como é no futebol, jogadores entram e saem. Mas não tenho medo disso. Espero que toda a gente fique, mas no futebol há sempre mudanças no verão e depois tem de se começar novo. Isto acontece com todos os clubes. Não é um problema, mas espero que todos fiquem."

Marcel Keizer fazia a antevisão do Sporting-Vitória de Guimarães, referente à 31.ª jornada do campeonato, que está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio de Alvalade, e que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.