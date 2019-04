O objetivo de Keizer para a próxima época é aprender a falar português

Marcel Keizer quer aprender a falhar melhor português. O treinador do Sporting sabe que as limitações na língua dificultam a sua performance nas conferências de imprensa e no relacionamento com os jogadores.

O Sporting recebe, na jornada 31 do campeonato, o Vitória de Guimarães, contudo, também há quem já pense nos objetivos para a próxima época. Quando questionado, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, se terá aulas de português, Keizer riu-se, mas fez questão de ser sincero: "Sim, é difícil falar a língua, especialmente quando falam mais rápido. Por isso, para as conferências de imprensa, é um problema. Mas precisamos disso especialmente para a equipa e para os jogadores." Apesar de já estar a planear a próxima temporada, Keizer ainda tem os pés bem assentes nesta. Com a liderança do campeonato a oito pontos, Keizer sabe que só resta assegurar o pódio e vê-o como uma obrigação. "Ganhar a Taça da Liga foi muito bom. Esperamos e temos de, pelo menos, alcançar o terceiro lugar. Também queremos muito ganhar a Taça de Portugal, mas isso é só daqui a um mês", afirmou o técnico. A equipa de Marcel Keizer entra em campo no sábado, às 18h00, no Estádio de Alvalade. O Sporting-Vitória de Guimarães terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.