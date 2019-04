Bas Dost continua de fora, Wendel vai a jogo

Marcel Keizer anunciou, esta sexta-feira, que Bas Dost ainda não está pronto para dar o seu contributo à equipa, depois de ausência prolongada por lesão. Em sentido contrário, Wendel está de regresso e vai jogar frente ao Vitória de Guimarães, na jornada 31 do campeonato.

"Bas Dost ainda não vai ser convocado. Está recuperado, o que é bom. O joelho já está bom, mas esteve várias semanas de fora, cerca de um mês. Tem de trabalhar a resistência para que não volte a lesionar-se. Ainda falta um bocadinho, mas espero que já esteja disponível na próxima semana", explicou o treinador do Sporting, em conferência de imprensa.

Já Wendel esteve sob a alçada disciplinar do clube, devido a um passeio não autorizado, mas está "perdoado" e pronto para voltar à ação. "Está de volta à equipa e vai jogar. É bom para nós", regozijou Keizer.

Equilibrar a equipa sem o pêndulo e aplicar novos conhecimentos



A balança dos regressos e das ausências estaria equilibrada, não fosse a suspensão de Gudelj. Keizer não levantou o véu sobre quem vai substituir o médio sérvio, mas deixou uma mensagem de confiança:

"Amanhã [sábado] veremos quem vai substituir o Gudelj. Na nossa estratégia, ele é o médio defensivo, dá equilíbrio à equipa. Nós temos uma equipa de ataque e precisamos de jogadores que equilibrem. Ele é um deles. Acredito que conseguimos jogar sem ele. Ele é importante para nós, mas acredito que somos capazes de jogar bem sem ele."

Na primeira volta, o Sporting, já com Keizer ao leme, perdeu no reduto do Vitória, por 1-0. Derrota da qual o treinador holandês tirou ilações.

"Antes do jogo com o Vitória, ganhámos sete jogos e depois perdemos. Aprendemos com as derrotas. Acho que estamos melhor agora, defensivamente estamos mais organizados, temos outros jogadores a jogar. A equipa melhorou desde essa derrota", salientou o técnico.