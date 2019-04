António Veloso assegura que o Benfica "está preparado" para jogar tudo em Braga

António Veloso, antigo capitão do Benfica, acredita que a equipa de Bruno Lage está preparada para a visita ao Sporting de Braga, que pode revelar-se decisiva para a corrida ao título de campeão nacional.

Em Bola Branca, Veloso considera que o atual líder da Liga está "preparado para um embate desta natureza". Apesar da confiança num bom resultado, o antigo lateral benfiquista avisa que este será um desafio "complicado e difícil", longe e necessariamente diferente do embate da primeira volta, que os encarnados venceram, na Luz, por 6-2.



João Félix tem brilhado nos últimos jogos, com excelentes exibições e golos. Veloso reconhece a excelência das atuações do jovem formado no Seixal, mas Pizzi e Jonas também "podem resolver" em Braga.

Outro ponto favorável para o Benfica é o regresso de Rafa Silva, após castigo. Para Veloso, o avançado, que deve recuperar a titularidade, "está confiante" e pode "desequilibrar", rumo à conquista dos três pontos.

O jogo grande da jornada está marcado para domingo, às 17h30, no Estádio Municipal de Braga. O Sporting de Braga-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.