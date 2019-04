Tampa de esgoto interrompe treinos de Fórmula 1. Foi bom para as audiências da "Guerra dos Tronos"

A primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Azerbaijão, quarta prova do Mundial de Fórmula, em Baku, esta sexta-feira, foi cancelada devido ao "mau comportamento" de uma tampa de esgoto.

Uma tampa de esgoto levantou-se e embateu na parte de baixo do bólide de George Russell (Williams), provocando danos visíveis e deixando destroços na pista. A sessão foi cancelada, para reparações.

Nas redes sociais, o campeão do mundo, Lewis Hamilton, mostrou-se incrédulo com a falta de inspeção às mais de 300 tampas que cobrem a pista e trouxe a famosa série de televisão "Guerra dos Tronos" à baila.

"Como é que não verificaram e selaram as tampas? Bem, sempre me dá tempo para ver a Guerra dos Tronos", brincou o britânico, no Twitter.

A segunda sessão de treinos livres está marcada para as 14h00 e espera-se que o problema das tampas de drenagem já esteja resolvido. O monolugar de Russell é que vai precisar de um chassis novo.