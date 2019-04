Cuidado, Porto. Rio Ave atravessa "melhor período" da época

Bino Maçães, antigo jogador do FC Porto, considera muito difícil a deslocação dos dragões a Vila do Conde, onde irão medir forças com o Rio Ave, uma equipa que atravessa a sua melhor fase da temporada.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio, que foi campeão nacional por FC Porto e Sporting, reconhece que o Rio Ave "não tem estado ao nível de outros anos" e tem mostrado "dificuldades em vencer em casa". No entanto, as vitórias frente a Vitória de Guimarães e Belenenses "deram a confiança e o descanso que a equipa precisava".

"O Rio Ave, agora mais liberto da pressão de ganhar, vao pôr em prática as mais valias individuais que possui. Só um FC Porto ao seu melhor nível poderá ganhar e continuar a aspirar a ser campeão nacional. É um jogo de grau de dificuldade muito elevado para o Porto", sustenta Bino.

Enquanto esteve na Liga dos Campeões e porque Sérgio Conceição não roda muito o plantel, o FC Porto deu sinais de algum cansaço, mas "respondeu sempre bem e com resultados positivos no campeonato".

"Acredito que vamos ver um Porto forte em Vila do Conde, até porque tem, agora, uma semana para preparar os jogos. Se bem que os conceitos que o Sérgio Conceição pretende para a equipa já estejam assimilados há muito tempo. Há aspetos que têm de ser trabalhados diariamente. Com a elevada densidade de jogos, as equipas grandes tiveram dificuldades para pôr em prática no treino o que é pretendido pelos técnicos. Chegámos a ver o Porto mais cansado nas segundas partes dos jogos, isso aconteceu recentemente com o Santa Clara, por exemplo. Agora as equipas podem chegar mais frescas aos jogos e a verdade é que o Porto tem dado sempre boas respostas ao nível dos resultados", refere Bino.



Jornada 31 é "importante, mas não decisiva"



Bino Maçães analisa uma jornada que pode ser muito importante nas contas do título. Com o FC Porto a jogar em Vila do Conde diante do Rio Ave e o Benfica em Braga, haverá muita coisa em jogo. Porém, o antigo médio acredita que a ronda não será, necessariamente, decisiva:

"A luta está tremenda, as equipas apresentam-se a cada jogo no seu melhor, sem rotatividade. Acredito que a jornada será muito importante, mas lembro que o Benfica também ainda terá de ir a Vila do Conde depois e o Porto irá receber o Sporting. Parece-me uma jornada importante, mas não decisiva. Vamos ver como é que as equipas se comportam neste período final de grande pressão."

Vilacondenses e portuenses abrem a jornada 31 esta sexta-feira, às 20h30, no Estádio dos Arcos. O Rio Ave-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.