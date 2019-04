Kyler Murray, o jogador que está no topo dos "drafts" de duas modalidades

Kyler Murray foi a primeira escolha no "draft" da NFL, na madrugada desta sexta-feira. Uma história para poucos, mas que aconteceria todos os anos, não fosse um dado curioso: o "quarterback" consegue este feito depois de ter sido a nona escolha do "draft" de basebol do ano passado.

Foi há um ano que Murray foi o oitavo jogador a ser escolhido no "draft" da MLB, na primeira ronda. Obra dos Oakland Athletics, que prometeram um bónus de assinatura de quatro milhões de dólares. No entanto, o sonho do jogador, de 21 anos, que brilhou na última época de desporto universitário pelos Oklahoma Sooners, era jogar futebol americano.

Sonho cumprido de quinta para sexta-feira. O atleta, que venceu o Troféu Heisman (premeia o melhor jogador de futebol americano universitário) por Oklahoma, foi o primeiro nome da noite a ser anunciado, no "draft" da NFL. Os Arizona Cardinals escolheram-no antes de todos os outros jogadores e ofereceram-lhe um contrato de "rookie" de quatro anos que valerá cerca de oito vezes o que Murray ganharia no basebol.

Os Arizona Cardinals fizeram história de outra maneira, ainda. Pela primeira vez desde 1983, uma equipa escolhe, na primeira ronda, "quarterbacks" por dois anos consecutivos. Murray foi, ainda, o segundo "quarterback" consecutivo dos Sooners a ser escolhido em primeiro lugar: Baker Mayfield rumou aos Cleveland Browns em 2018.

O jovem "quarterback" vai, agora, rejeitar o contrato dos Oakland Athletics, para poder fazer o que sempre quis: jogar futebol americano.

"Top-5" de escolhas da NFL



1 - Kyler Murray (Oklahoma Sooners) para os Arizona Cardinals;

2 - Nick Bosa (Ohio State Buckeyes) para os San Francisco 49ers;

3 - Quinnen Williams (Alabama Crimson Tide) para os Jets;

4 - Clelin Ferrell (Clemson Tigers) para os Oakland Raiders;

5 - Devin White (Lousiana State Tigers) para os Tampa Bay Buccaneers.