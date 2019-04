Combustíveis em alta. Gasolina sobe até dois cêntimos e meio na segunda-feira

Os combustíveis vão ficar mais caros na próxima semana. O gasóleo vai subir um cêntimo e meio por litro e o aumento da gasolina pode chegar aos dois cêntimos e meio. A informação está a ser avançada pela imprensa económica, que cita fontes do setor.

De acordo com a imprensa, o valor dos combustíveis nas bombas portuguesas reflete a subida do preço do petróleo nos mercados internacionais, numa altura em que o brent chegou a ultrapassar os 75 dólares por barril.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o oitavo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a nona posição no ‘ranking’. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.

Entre os 28 Estados-Membros, o preço médio de referência da gasolina ronda os 1,454 euros por litro, enquanto o ‘diesel’ vale 1,361 euros por litro. Já na zona euro, um litro de gasolina custa 1,497 euros e um litro de gasóleo vale 1,356 euros.