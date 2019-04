Explosão em pedreira causa dois feridos graves em Alpendurada, concelho de Marco de Canaveses

Dois trabalhadores ficaram gravemente feridos, esta sexta-feira, na sequência de uma explosão numa pedreira em Alpendurada, concelho de Marco de Canaveses.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto avançou à Renascença que as duas vítimas foram transportadas para Coimbra.

No local do acidente estiveram vários meios de socorro, incluindo dois helicópteros e as viaturas de emergência médica.

Na localidade de Alpendurada e freguesias vizinhas localiza-se o maior polo do país de extração e transformação de granito, com dezenas de pedreiras, dando emprego a milhares de trabalhadores.