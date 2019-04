Bolsonaro acaba com a hora de verão no Brasil

O Presidente brasileiro decidiu acabar com a hora de verão. Na quinta-feira, assinou o decreto que revoga a mudança da hora, confirmando a intenção anunciada no início do mês.

Jair Bolsonaro justifica a decisão com os efeitos negativos que a mudança provoca nas pessoas e na economia.

Segundo o presidente, estudos do Ministério de Minas e Energia e outros, de “gente da área de saúde”, apontam para as mesmas conclusões.

No que toca à economia, “o horário de pico era mais para as 15h, então não economizava mais energia”. Na área da saúde, “mesmo sendo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas”, anunciou Bolsonaro, que acredita que a partir de agora haverá mais produtividade.

A hora de verão vigorava entre outubro e fevereiro.

A mudança da hora foi primeiro instituída pelo antigo Presidente Getúlio Vargas. Segundo Bolsonaro, fim do período vai aumentar produtividade do trabalhador.