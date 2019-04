Tito Vilanova convenceu Messi a ficar no Barcelona seis dias antes de morrer

Tito Vilanova convenceu Lionel Messi a ficar no Barcelona seis dias antes de morrer. Em entrevista ao programa "Sin Concesiones", da "Radio Kanal Barcelona" o ex-adjunto do falecido treinador celebrou o quinto aniversário de Vilanova com uma história curiosa.

Tudo se passou na temporada 2013/14 - ou, mais especificamente, a 19 de abril de 2014, seis dias antes da morte do antigo treinador do Barcelona, a 25 de abril de 2014. Messi estava decidido a deixar o Barcelona, cansado das críticas de que vinha sendo alvo e assomado pelas dúvidas, depois de ter perdido a final da Taça do Rei, para o rival Real Madrid.

Na altura, Vilanova já não treinava o Barcelona - retirara-se no final da época anterior, devido ao cancro que mais tarde o mataria -, mas foi decisivo para o futuro do clube: chamou Messi a sua casa, para uma conversa que mudaria o destino do avançado argentino.

"Era uma etapa em que Tito estava a passar momentos delicados e é verdade que, naquela época, Leo [Messi] não tinha certezas da sua continuidade [no Barcelona]. Reuniram-se e, embora eu não tenha estado presente, sei que conversaram durante largas horas. A partir daí, o Leo mudou de planos e viu algo de que já não tinha certezas. Não sei do que falaram, mas o Leo decidiu ficar e esperemos que seja por muitos anos", recorda Jordi Roura, ex-adjunto de Vilanova no Barcelona.

Seis dias depois, Tito Vilanova cedeu a uma batalha de dois anos e meio contra o cancro. Leo Messi continua a ser o farol do Barcelona.