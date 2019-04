Quando um "hat-trick" de Cristiano Ronaldo não chegou para José Mourinho

"Ronaldo treinava connosco como se treinasse com os filhos"

Cristiano Ronaldo marca presença em várias memórias curiosas de Adebayor, da meia época, em 2011/12, que passou no Real Madrid.

"No Real, Ronaldo treinava connosco como se estivesse a treinar com os filhos. Passes com as costas, a controlar a bola com o pescoço. Uma vez, ficou com a bola durante cinco segundos com apenas um toque. Como é que é possível, sequer?", questionou o avançado, de 35 anos, que foi testemunha próxima da exigência de CR7 consigo mesmo: "Ele podia fazer um 'hat-trick', mas depois só falava do golo que tinha falhado."

No ginásio, Cristiano Ronaldo era igualmente competitivo.

"Eu e o Sergio Ramos éramos os mais fortes no ginásio. Depois chegava Ronaldo. 'Achas que isso é difícil?', perguntava ele. Nós fazíamos cinco repetições e ele fazia 30", revelou Adebayor, na mesma entrevista.