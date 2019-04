Real Madrid faz a corte a Ferro

Francisco Ferreira, mais conhecido, no futebol, por Ferro, está na mira do Real Madrid, de acordo com a edição desta sexta-feira do jornal "A Bola".

O Real já se reforçou em Portugal, com a contratação de Éder Militão, de 21 anos, ao FC Porto, por 50 milhões de euros, mas a lista de compras para o supermercado do futebol português pode não ficar por aí.

O clube espanhol terá pedido informações sobre Ferro, embora não se tenha ainda, segundo o jornal do Bairro Alto, falado de valores. Explica "A Bola" que o Real Madrid olha para o central do Benfica, de 22 anos (um ano mais velho que Militão), como um projeto para o futuro.

De qualquer forma, o Real Madrid vai continuar a observar o defesa. Apesar de ter apenas 14 jogos na equipa principal do Benfica, Ferro tem impressionado e já mereceu renovação de contrato, com nova ligação até junho de 2023 e cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.