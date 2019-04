Spurs forçam Nuggets a regressar a casa para a "negra"

Os San Antonio Spurs derrotaram, na madrugada desta sexta-feira, os Denver Nuggets, em casa, por 120-103, e adiaram a decisão da primeira ronda dos "play offs" da Conferência Oeste da NBA para o jogo sete.

LaMarcus Aldridge foi o grande motor de San Antonio, com um duplo-duplo de 26 pontos e 10 ressaltos. O extremo-poste foi bem auxiliado por DeRozan (25 pontos), assim como por Gay (19), White (13) e Forbes (12).

Contudo, o melhor marcador da partida nem vive no Texas. Nikola Jokic ativou o "modo monstro" e somou 43 pontos, além de 12 ressaltos e nove assistências, que o deixaram a um passe do triplo-duplo. Porém, de nada valeu o enorme esforço do poste sérvio, que esteve sempre sozinho: depois dele, o melhor dos Nuggets foi Jamal Murray, com 16 pontos.

Com isto, a eliminatória terá de ir à "negra", marcada para a madrugada de domingo, em Denver. À espera, nas meias-finais do Oeste, estão já os Portland Trail Blazers, que despacharam os Oklahoma City Thunder.