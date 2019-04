Há voleibol em página inteira

O alinhamento histórico do diário A Bola com o Benfica faz com que o voleibol seja o maior destaque da primeira página da edição desta sexta-feira do jornal do Bairro Alto.

"Triplete" lê-se em "letra gorda" no destaque à conquista do título nacional de voleibol pelo Benfica de Luís Filipe Vieira.

No topo da página, mais Benfica, com futebol: "Ferro seduz Real Madrid."

No diário Record, amplo destaque para um reforço garantido pelo Sporting: "Vietto é leão." Sobre o Benfica, o diário da Cofina avança que "Lage quer avançado".

No diário O Jogo, destaque para o FC Porto com declarações de Sérgio Conceição: "Estamos prontos para dar tudo."

O diário do Prto lança também o jogo da meia-final da Youth League que coloco o FC Porto frente ao Hofefnheim.