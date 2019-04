ONG critica "silêncio" de Guterres sobre direitos humanos

O diretor executivo da Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, criticou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pelo seu silêncio sobre os direitos humanos, o que considerou "profundamente preocupante" nos tempos que correm.

Num artigo publicado no Washington Post, com o título "Why the U.N. chief's silence on human rights is deeply troubling" (Por que o silêncio do chefe das Nações Unidas sobre direitos humanos é profundamente preocupante), o diretor executivo da organização internacional teceu duras críticas ao antigo primeiro-ministro português, embora reconheça as suas capacidades de mediador.

Referindo que o mandato de António Guterres à frente das Nações Unidas se definiu pelo "seu silêncio em direitos humanos - mesmo com a proliferação de violações sérias", Kenneth Roth acusou o secretário-geral da ONU de ter ficado "firmemente do lado da diplomacia silenciosa".

Kenneth Roth sublinhou que Guterres "marcou o tom" desde o início do seu mandato, que coincidiu com a tomada de posse de Donald Trump, e disse que o secretário-geral da ONU só criticou a posição do Presidente norte-americano relativamente à comunidade muçulmana "depois de vários governos o terem condenado" e "sem mencionar" o nome do chefe de Estado norte-americano.

"Talvez Guterres não quisesse dar a Trump uma desculpa para deixar de enviar cheques para as Nações Unidas. Mas a sua relutância em falar também caracterizou a sua abordagem a outros governos", apontou, citando exemplos da Arábia Saudita, China ou Rússia.

No caso da China, exemplificou com as preocupações manifestadas por vários governos sobre a detenção de cerca de um milhão de muçulmanos de origem turca, maioritariamente uigures, tendo em vista a doutrinação forçada. Na altura, acusou Roth, Guterres "não disse uma única palavra" sobre o tema "em público", embora tenha elogiado o desenvolvimento económico da China.

"Guterres também declinou, repetidamente, exercer a sua autoridade" para estabelecer missões de apuramento de factos relativamente ao homicídio do jornalista saudita Jamal Khashoggi, o uso de armas químicas na Síria ou ainda do assassinato de dois monitores da ONU no Congo, afirmou.

"Não há dúvida de que Guterres é um diplomata capaz e com consciência, mas a sua decisão de reprimir a sua voz sobre direitos humanos, especialmente quando civis são alvo em conflitos armados, é um equívoco", considerou.



Roth referiu também que “por mais de dois anos, Guterres apresentou desculpas para não defender publicamente os direitos humanos” e “queria focar-se em reformas internas”, pelo que “precisava de estabilizar as relações com Trump”, mas as “crises de hoje são demais, as vítimas civis são demasiado numerosas” o antigo primeiro-ministro “reduzir o seu trabalho a mediador chefe".

"Falar nunca é fácil. Há sempre um preço político, até pessoal, a pagar, mas isso é o preço da liderança. Guterres deveria mostrar que ele pode preencher por completo as suas responsabilidades enquanto secretário-geral das Nações Unidas", acrescentou o diretor executivo da Human Rights Watch.