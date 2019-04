Naufrágio em São Tomé e Príncipe. Não há confirmação de portugueses desaparecidos

Prosseguem as operações de resgate e salvamento em São Tomé e Príncipe, após o naufrágio de uma embarcação. Há pelo menos sete mortos e dez desaparecidos.

Continua sem confirmação da Secretaria de Estado das Comunidades a existência de duas portuguesas entre os desaparecidos.

O presidente do governo regional do Príncipe, José Cassandra, referiu que estavam "registados três estrangeiros que vinham no barco", duas cidadãs portuguesas e um francês, embora tenha indicado tratar-se de "informações não confirmadas".

Um balanço anterior das autoridades são-tomenses dava conta de duas cidadãs portuguesas desaparecidas.

Esta sexta-feira, ao nascer do dia será avaliada a possibilidade de "uma equipa de dois mergulhadores da Guarda de São Tomé entrar dentro da embarcação para confirmar ou não se existem pessoas que possam estar presas", diz o comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas, à Renascença.

As condições adversas no mar têm dificultado o resgate. Como tal, a operação de buscas vai ser reforçada com uma aeronave, para "tentar perceber do ar se poderão existir pessoas em torno” da embarcação que “está completamente virada, à tona de água”.

O navio, que fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem que dura entre seis e oito horas, zarpou do porto de São Tomé com destino à cidade de Santo António e adornou já perto da ilha do Príncipe, afundando-se em seguida. Cinquenta e cinco pessoas foram resgatadas com vida.

As causas do naufrágio são ainda desconhecidas.

O primeiro-ministro são-tomense anunciou a abertura de um inquérito. Garante que todas as medidas estão a ser tomadas para encontrar os desaparecidos.