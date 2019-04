Real Madrid volta a atrasar-se

O Real Madrid empatou 0-0 em casa do Getafe em jogo da jornada 34 da Liga espanhola.

Na partida desta noite, em destaque esteve o guarda-redes Keylor Navas.

Com este resultado, os merengues deixam fugir o Atlético de Madrid no segundo lugar. Os colchoneros ganharam 3-2 e têm seis pontos de avanço.

Já o Getafe continua a ser a surpresa do campeonato espanhol com o quarto lugar.

Na frente da Liga está o Barcelona, com 80 pontos, contra 71 do Atlético de Madrid e 65 do Real Madrid.