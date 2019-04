Beira-Mar regressa aos campeonatos nacionais

O Beira-Mar assegurou o regresso aos campeonatos nacionais, após conquistar o título de campeão da divisão de elite da Associação de Futebol de Aveiro, com um triunfo do terreno do Carregosense, por 2-1, na 29.ª jornada.

Apesar de ainda faltarem cinco rondas para disputar, o Beira-Mar confirmou já o primeiro posto e garantiu um lugar no Campeonato de Portugal da próxima época, quatro anos depois da descida aos distritais, por causa de problemas financeiros.

Aparício foi o herói do Beira-Mar, tendo apontado os dois golos da vitória.

O Beira-Mar, um dos históricos do futebol português, esteve pela última vez no primeiro escalão em 2012/13.