Sérgio Conceição. “Não há ansiedade"

O treinador do FC Porto garante que “não há ansiedade” entre dragões, a quatro jogos do fim do campeonato. Sérgio Conceição vai mais longe e não acredita que esta jornada seja decisiva.

“Se vocês vissem o que foi o pré-treino e pós-treino, e o treino em si, viam que não há qualquer tipo de ansiedade. Se tivermos esse tipo de comportamento vai ser prejudicial. Temos alguma maturidade, estamos preparados emocionalmente. Às vezes nem tudo sai bem, o que é normal. Já mostrámos este ano, em muitos momentos, um comportamento fantástico nessa vertente. Não há qualquer tipo de ansiedade, apenas foco no que temos de fazer no próximo jogo”, referiu.

O FC Porto defronta o Rio Ave enquanto o Benfica vai a Braga. O técnico dos azuis e brancos desvaloriza e diz que não sabe qual será o jogo decisivo até ao fim do campeonato.

“Não sabemos qual vai ser o jogo decisivo. Temos de estar focados no jogo de amanhã. O que acontecer nos outros jogos a seu tempo falaremos. Como disse antes do jogo com o Santa Clara, à medida que o campeonato se aproxima do final, os jogos ganham um peso diferente e o tempo para recuperar um ou outro ponto encurta. Estamos habituados a essa pressão”, explicou.

Já quanto ao Rio Ave, Sérgio Conceição refere que é um adversário num “bom momento”.

“Vamos encontrar um adversário que, nos últimos dois jogos, tem duas vitórias, com adversários acima na tabela classificativa. É um bom momento do Rio Ave. Analisámos os pontos fortes e mais frágeis para podermos explorar. A preparação é feita exatamente como os outros jogos”.

Vai ser um “jogo difícil, temos de encarar com o intuito de ganhar três pontos importantes na nossa caminhada”, disse.

O Rio Ave-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h30.