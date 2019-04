Benfica vence Sporting e é campeão nacional de voleibol

O Benfica venceu o Sporting no quarto jogo da final de voleibol e é o novo campeão nacional.

As águias fizeram a festa no pavilhão João Rocha depois de ganharem 3-1 com os parciais 25-19, 23-25, 16-25 e 19-25.

É o oitavo título nacional conquistado pelo Benfica. O Sp. Espinho lidera com 18.



A equipa da Luz dominou a temporada conquistando Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça.

Na época passada, os encarnados não venceram nenhum título nos chamados desportos de pavilhão, em contraponto com os verde e brancos que tinham conquistado vários.

