Volta a Castela e Leão. Nélson Oliveira terminou etapa em sexto

O ciclista Nélson Oliveira (Movistar) foi o melhor português no final da primeira etapa da Volta a Castela e Leão, que ligou Belorado a Castrojeriz, ao cortar a meta no sexto lugar, a um segundo do vencedor.

O italiano Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) foi o vencedor, ao bater ao sprint um grupo de oito corredores que chegou isolado à meta, tendo cumprido os 181 quilómetros da etapa inaugural da prova espanhola em 5:00.08 horas.

Cimolai superou sobre a meta o espanhol Enrique Sanz (Euskadi) e o francês Jerome Cousin (Direct Energie), enquanto Nélson Oliveira cortou a meta com mais um segundo.

Num pelotão muito partido, o primeiro grupo chegou com 1.15 minutos de atraso, no qual estava integrado o português Daniel Mestre (W52-FC Porto), tendo os restantes corredores chegado em diversos grupos, nos quais constavam o português Daniel Viegas (Kometa Cycling Team) e as equipas lusas da W52-FC Porto, Vito-Feirense, Miranda-Mortágua, Louletano-Aviludo, Sporting-Tavira e Efapel.

A segunda etapa da prova, que decorre até sábado, disputa-se na sexta-feira e vai ligar Fromista a Villada, na distância de 170,3 quilómetros.