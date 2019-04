Pedro Henriques pede que árbitros tenham proteção nas últimas jornadas

O antigo árbitro Pedro Henriques considera que os juízes ficam com uma posição mais frágil, agora que as nomeações voltam a ser públicas.

Em declarações à Renascença, Pedro Henriques pede que os árbitros sejam alvo de proteção por parte da Federação e das autoridades.

“O motivo que levou à mudança – de passarmos dos dois, três, quatro dias de antecedência para o próprio dia – foi por questões de segurança. Agora volta o mesmo problema a acontecer. O Conselho de Arbitragem tem de tomar medidas, juntamente com as forças de segurança, para não acontecer nenhuma agressão na zona de residência, do trabalho ou do centro de treino”, disse.

O antigo árbitro compreende a decisão de voltar a divulgar antecipadamente as nomeações dos árbitros, mas avisa que apenas se está a tratar a ferida e não a curar a doença, sugerindo que se tente desvendar como surgiram as fugas de informação.

Artur Soares Dias apita o Rio Ave – FC Porto e Tiago Martins vai dirigir o Sp. Braga – Benfica. Na opinião de Pedro Henriques “são duas boas nomeações” do Conselho Arbitragem da FPF.

“O Artur [Soares Dias] é o número 1 em Portugal e no plano internacional é o top class e está ao nível do grupo de elite da UEFA. Qualquer jogo que seja nomeado, à partida não se pode dizer nada. O Tiago é internacional, já foi posto à prova entre os ditos clubes grandes, vai correspondendo com acerto, embora com erros como todos os árbitros têm”, acrescenta.

Lista completa de árbitros nomeados para os jogos da 31.ª jornada da I Liga:

Rio Ave - FC Porto: Artur Soares Dias

Santa Clara - Vitória Setúbal: Carlos Xistra

Portimonense - Feirense: João Capela

Sporting - Vitória Guimarães: Rui Costa

D. Aves - Belenenses: Fábio Veríssimo

D. Chaves - Nacional: Luís Godinho

Marítimo - Tondela: Hugo Miguel

Sp. Braga - Benfica: Árbitro: Tiago Martins

Boavista - Moreirense: Nuno Almeida