Há cada vez mais bens imateriais na economia. É possível medir este investimento?

A revolução digital transformou a forma como os negócios são feitos. Falam sobre “Capitalismo sem Capital”, o valor dissociou-se do tangível. O que podemos considerar hoje um bem intangível ou um bom investimento?

Os economistas definem os investimentos, em geral, como algo em que uma empresa gasta dinheiro ou recursos, o que traz benefícios para a empresa no longo prazo. Portanto, uma fábrica é um investimento, mas os clipes que uma empresa compra não são – porque são usados rapidamente. Investimentos intangíveis são quaisquer investimentos que não se podem sentir ou tocar: incluem coisas como pesquisa e desenvolvimento, design de produtos, marcas, software e dados. Às vezes, dizemos que um investimento intangível é um investimento onde não dá para tropeçar!

Não há um problema de volatilidade no cálculo desses bens? Como se pode garantir o valor ao longo do tempo?

É mais difícil calcular com segurança o valor dos investimentos intangíveis do que dos investimentos tangíveis. Os ativos tangíveis geralmente têm mercados secundários. Uma empresa pode vender uma carrinha, maquinaria ou uma aeronave de que não precisa mais), por isso é mais fácil verificar os valores. Os ativos intangíveis geralmente são únicos, daí a dificuldade em verificar o preço. Por outro lado, às vezes o valor também aumenta ou diminui rapidamente (por exemplo, os projetos de Investigação e Desenvolvimento ou são um grande sucesso ou um fracasso absoluto.

Como se explica o falhanço das criptomoedas, um investimento digital?

Nós distinguimos entre ativos intangíveis reais e financeiros. Ativos financeiros são ativos do ponto de vista contabilístico, não são realmente investimentos de natureza económica, em vez disso, são fluxos de caixa. Criptomoedas, títulos financeiros e o que os contabilistas chamam de goodwill são todos ativos financeiros, o que não é, em grande parte, o tema do nosso livro.

Esse capital não está ligado a uma jurisdição específica, o que dificulta a regulamentação e a tributação. Que consequências isso pode ter?

A importância crescente do capital intangível torna mais difícil estabelecer em que jurisdição as multinacionais criam valor. Muitas arbitragens tributárias internacionais são motivadas pela arbitragem tributária, que geralmente é motivada pelo facto de as empresas usarem intangíveis (que não têm presença física real e, assim, podem "residir" em qualquer país) para mover lucros para jurisdições mais favoráveis.

Como é tributada esta economia intangível?

A nossa perspetiva é que, à medida que a economia se torna mais intangível/intensiva, será mais importante que os países cooperem para evitar a evasão fiscal (como indica o programa Erosão de Base e Transferência de Lucros da OCDE) e investir os próprios recursos na atualização da legislação tributária e inspeção fiscal para reduzir a possibilidade de fuga. A longo prazo, pode justificar-se a tributação de coisas que são mais difíceis de movimentar (por exemplo, tributar terras, emissões de carbono ou valor agregado).

Quais são as consequências, sociais e económicas, do “capitalismo sem capital”?

Há muitas! Surgem de quatro propriedades económicas básicas de ativos intangíveis: são escaláveis (um intangível como uma marca ou um design pode ser usado repetidamente sem reinvestimento); desvalorizam (se o negócio que os possui falhar, eles geralmente valem pouco - por exemplo, para um credor); têm spillovers (os benefícios muitas vezes podem acumular-se noutras empresas que não a que faz o investimento); e têm sinergias (os intangíveis geralmente são muito mais valiosos quando combinados com outros intangíveis).

Estas propriedades económicas dão origem a algumas grandes consequências sociais e económicas. Desigualdade crescente: como os bens intangíveis valiosos são escalonáveis e têm sinergias, as empresas de sucesso intangíveis/intensivas podem afastar-se dos concorrentes e tornar-se muito lucrativas. Isso leva ao aumento da desigualdade de rendimentos e faz a economia parecer menos competitiva. Diminuição do crescimento da produtividade: suspeitamos que a estagnação secular (a maioria das empresas não investe, mesmo com taxas de juro baixas e lucros altos) pode ser impulsionada pela crescente importância dos intangíveis. Se hoje mais investimentos tiverem altos spillovers e sinergias, muitas médias empresas não terão incentivo para investir, mesmo que as grandes empresas o façam com lucro. Aumento da divisão da sociedade: negócios intangíveis intensivos prosperam em cidades dinâmicas (locais onde há muitos spillovers a serem explorados); normalmente, empregam trabalhadores altamente qualificados que são criativos e bons em networking. Há trabalhadores e lugares que prosperam, e trabalhadores menos instruídos e lugares menos dinâmicos e menores ficam para trás. Isto sustenta o crescimento de políticas populistas, a que temos assistido em todo o mundo.

Nesse modelo, são as grandes empresas que controlam a distribuição / partilha de ideias que lucram, não o autor ou quem tem a patente.

Alguns autores, inventores e outros que produzem intangíveis vão prosperar (por exemplo, JK Rowling, a autora britânica de Harry Potter, que se tornou bilionário) numa economia intangível. Mas conseguir combinar intangíveis e vendê-los é ainda mais valioso, e as tensões vão continuar a crescer entre esses grupos, sobre quem deve capturar o valor. Os governos vão ser cada vez mais chamados a arbitrar essas disputas, e será difícil para eles encontrar o equilíbrio certo.

Como deve o poder político responder a esse aumento da desigualdade, em um mundo em que os movimentos populistas e nacionalistas aumentam?

Isso é muito complicado. Provavelmente, a economia intangível vai exigir mais investimento público (em coisas como ciência, I&D e conteúdo criativo) e melhor regulamentação (para decidir a propriedade dos bens intangíveis e como eles podem ser usados). Mas, ao mesmo tempo, a desigualdade causada pelo aumento dos intangíveis diminui a legitimidade dos governos para realizarem esses investimentos (que muitas vezes não lidam com questões que preocupam os eleitores dos partidos populistas).

Parece-me que os países que podem implementar boas políticas públicas e manter o populismo à distância terão uma vantagem económica real, se implementarem políticas amigáveis ao intangível.

Qual será o papel dos algoritmos invisíveis na democracia? Concorda que eles se intrometem cada vez mais nas nossas vidas, com consequências para as pessoas que escolhemos eleger, os produtos que compramos ou os lugares para onde vamos?

Não falamos muito sobre isso no livro, mas os algoritmos de software, como outros intangíveis, geralmente operam em uma área cinzenta, do ponto de vista legal. A ascensão da economia intangível, em geral, vai exigir muito dos governos e da sociedade, novas regras sobre como os intangíveis são detidos e governados.

Qual é a melhor maneira de estimular uma economia em um mundo onde o capitalismo acontece sem ganhos de capital?

Com o tempo, esperamos que a parcela de investimento financiada pelo governo aumente - seja através do aumento de créditos fiscais (como benefícios fiscais de I&D ou créditos fiscais criativos) ou através de investimentos públicos (por exemplo, em ciência ou em dados abertos). Ter regras claras e bem concebidas para a propriedade intelectual também é importante, assim como boas políticas de educação, para encorajar cidades dinâmicas.

Há um limite para o aumento da economia intangível? Assistimos a uma nova revolução?

O investimento intangível tem crescido como uma parte do PIB há pelo menos 50 anos, e acreditamos que seja provável que continue. Há cerca de 10 anos, o investimento intangível como percentagem do PIB começou a exceder o investimento tangível em muitos países ricos. É interessante notar que, desde a Crise Financeira Global, a taxa de crescimento do investimento intangível diminuiu ligeiramente. Acreditamos que poderá estar relacionado com o facto do nosso sistema financeiro ainda estar voltado para uma economia que depende de ativos tangíveis. A maioria dos financiamentos é baseada em dívidas, não baseada em capital - o que é uma maneira menos eficaz de financiar investimentos intangíveis, e muitas vezes representa um custo irrecuperável.

É possível alcançar uma economia completamente intangível? Consegue imaginar um mundo sem capital?

Acho que vão existir sempre ativos tangíveis. Mas espero que, a longo prazo, a fatia de capital intangível continue a aumentar.