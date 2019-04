PAOK na final da Taça da Grécia

O PAOK Salónica, dos portugueses Vieirinha e Sérgio Oliveira, qualificou-se para a final da Taça da Grécia de futebol, ao empatar 0-0 no terreno do Asteras Tripoli, na segunda mão, depois da vitória por 2-0 em casa.

Quatro dias depois de ter assegurado a conquista do título de campeão, que lhe escapava desde 1984/85, a formação de Salónica garantiu uma vaga no encontro decisivo da Taça, no qual vai defrontar o vencedor do embate entre AEK Atenas e Lamia.

Sérgio Oliveira foi suplente utilizado no conjunto orientado pelo romeno Razvan Lucesco, enquanto Vieirinha recupera de uma grave lesão.

Os dois possíveis adversários defrontam-se ainda esta quinta-feira, em Lamia, onde o AEK chega em vantagem, após a vitória em casa por 2-0, no primeiro jogo.