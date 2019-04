Tao Geoghegan Hart vence etapa da Volta aos Alpes

O britânico Tao Geoghegan Hart (Sky) venceu a quarta etapa da Volta aos Alpes em bicicleta, depois de já ter vencido a primeira tirada da corrida liderada pelo russo Pavel Sivakov, seu companheiro de equipa.

Tao Geoghegan Hart impôs-se ao sprint no final dos 134 quilómetros entre Baselga di Pinè e Cles, em 3:26.32 horas, o mesmo tempo do italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) e do polaco Rafal Majka (BORA-hansgrohe), segundo e terceiro classificados.

Sivakov terminou na quarta posição, com o mesmo tempo do vencedor, e segurou a liderança da corrida, detendo agora 27 segundos sobre Tao Geoghegan Hart e 31 sobre Majka. Nibali segue em quarto, a 33.

O britânico Chris Froome (Sky) terminou a etapa no quinto lugar, a 40 segundos, e ocupa o nono lugar da classificação geral, a 2.34 minutos do líder.

Na sexta-feira, corre-se a quinta e última etapa, entre Caldaro e Bolzano, numa ligação de 148,7 quilómetros.