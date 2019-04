Portugal está há 40 anos a produzir aquém do potencial da economia, mantendo o país afastado dos estados membros da União Europeia, revela um estudo de três economistas do Banco de Portugal.

De acordo com o estudo, a que a Renascença teve acesso, Portugal não tem conseguido “sustentar taxas de crescimento do produto potencial elevadas nos últimos 40 anos”, ou seja, não consegue utilizar todos os recursos disponíveis para produzir – trabalho e capital.

A investigação destes economistas concluí que o país não conseguiu interromper a tendência de desaceleração do produto potencial, sobretudo depois dos anos 90. Desde 2003, “os diferenciais de crescimento anual do produto potencial, em relação à área do euro, são sistematicamente negativos, — uma evolução que deveria motivar alguma reflexão”.

A crise, acrescenta ainda o estudo, alargou ainda mais o fosso entre Portugal e os restantes países da União Europeia. A recuperação, tendo em conta as tendências demográficas, vai exigir a médio prazo “um compromisso de política que promova reformas estruturais alinhadas com as melhores práticas”.