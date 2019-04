Daniel Ramos quer Rio Ave sério frente ao FC Porto. "A ideia é fazer sempre mais"

Daniel Ramos quer um Rio Ave sério na receção ao FC Porto, apesar de a situação confortável na tabela classificativa poder indiciar relaxamento. O treinador vilacondense quer "fazer sempre um bocadinho mais".

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, de antevisão da partida da jornada 31, Daniel Ramos garantiu que o Rio Ave encarará a partida "de uma forma séria", independentemente das condicionantes.

"A palavra é 'séria'. Seriedade até ao final, independentemente do adversário. Grande seriedade com um objetivo único, que é a procura do melhor resultado. Ponto final", sublinhou o técnico dos rio-avistas.

O Rio Ave está "numa situação tranquila", mas tem o objetivo de somar mais pontos e, se possível, melhorar a situação classificativa, nos quatro jogos que faltam: "A ideia é fazer sempre um bocadinho mais."

O facto de o Rio Ave poder ter influência na luta pelo título - recebe agora o FC Porto e, duas jornadas depois, o Benfica - "não mexe" com o plantel, que só quer "o máximo de tranquilidade e o mínimo de polémica":

"Que os jogos sejam disputados dentro de campo, durante o tempo de jogo, com correção, e que vença o melhor. a luta pelo título passa-nos ao lado. Temos dois jogos em que podemos ter alguma intervenção, mas não queremos pensar por aí. Pensamos, sim, é em levar o nosso campeonato até ao final, transmitir seriedade e disputar cada jogo que temos pela frente, independentemente do adversário, de igual forma."

Porto forte que vai exigir aos jogadores que sejam "enormes"



Frente ao FC Porto, "uma equipa muito objetiva, que para além da grande valia individual tem uma valia coletiva enorme", o objetivo é somar os três pontos. Contudo, Daniel Ramos tem os pés assentes na terra.

"O FC Porto tem jogo exterior , tem jogo interior, tem muita profundidade, tem uma equipa muito agressiva em termos de pressão, tem reação muito forte à perda da bola, tem a bola parada, a grande capacidade física, e depois tem jogadores que podem a qualquer momento, de forma individual, resolver o jogo. Isto torna-o um adversário extremamente complicado para defrontar. Vamos tentar fazer o nosso jogo, não deixando de ter ambição, mas respeitando a grande equipa do FC Porto e sabendo do valor enorme que tem", referiu o treinador do Rio Ave.

Para "conseguir contrariar" as forças do Porto, Daniel Ramos identificou vários fatores obrigatórios: "Organização permanente, uma dedicação ao jogo enorme, corrermos muito, trabalharmos muito. E isto pode não chegar. Para conseguirmos um resultado bom, temos de ser enormes."



Marcar primeiro seria "importante", considerando que o FC Porto é o segundo melhor ataque do campeonato e "tem por norma marcar golos", pelo que "a probabilidade [de o Rio Ave] sofrer também é alta".

O Rio Ave vem de "duas vitórias convincentes com boas exibições" frente a duas equipas que estão melhor posicionadas na tabela classificativa, Belenenses e Vitória de Guimarães. Triunfos que dão esperança para o jogo com o FC Porto, visto que Daniel Ramos acredita que a sua equipa "lida bem" com equipas "que jogam abertas e libertam espaços", permitindo "explorar alguns momentos de transição".

A teoria de Daniel Ramos será devidamente testada na sexta-feira, às 20h30, no Estádio dos Arcos. O Rio Ave-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.