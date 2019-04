Luís Castro quer Vitória à imagem daquele que venceu o Sporting na primeira volta

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, sabe a equipa que quer imitar na visita ao Sporting, a contar para a jornada 31 do campeonato: o próprio Vitória, que na primeira volta recebeu os leões com um triunfo.

O Vitória está a passar por um "momento de grande aperto" na I Liga, com quatro derrotas em seis jogos. Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, de antevisão do jogo com o Sporting, Luís Castro admitiu que trabalha para que a sua equipa volte ao momento de outubro e dezembro, em que somou 13 jogos sem conhecer o sabor da derrota.

"O Vitória tenta ser a equipa que era nesse momento do campeonato, temos lutado muito para encontrarmos um momento de estabilidade que nos leve a boas exibições. Vamos tentar ser o mesmo Vitória desse dia em que encontrámos o Sporting na primeira volta", afirmou o técnico.

Luís Castro assumiu que, "em jogos desta dimensão, é sempre melhor marcar primeiro, há sempre uma injeção de confiança muito forte".

Mais importante se torna quando o Vitória está a atravessar uma crise de confiança: "Acredito que a retoma de confiança possa acontecer já neste jogo. Está a ser um trabalho árduo, mas acredito que ainda vamos conseguir atingir o objetivo do compromisso que temos para a época. Temos de unir esforços. A conquista vai ser de todos, não só de alguns. Uma ida à Liga Europa será sempre uma conquista da nação vitoriana."

Sporting tem muito de Bruno Fernandes, mas é mais que isso



O Sporting vai em oito jogos consecutivos a vencer. Dado que mostra que, embora em sentido inversamente proporcional ao Vitória, este é, também, um Sporting bastante diferente daquele da primeira volta:

"É uma equipa que apresenta dinâmicas diferentes das que apresentava quando a encontrámos. É um Sporting mais móvel. Sabemos dessa mais-valia e temos de nos preparar. Há momentos do jogo que vamos ter de saber aproveitar muito bem. Nós vamos também com a baliza do Sporting na nossa cabeça. Sabemos que é um jogo de uma adversidade muito grande, mas estamos preparados para ultrapassá-la."

A estrela do Sporting é Bruno Fernandes, um jogador "diferenciado, que pesa no jogo, nas eliminatórias, nos campeonatos, onde quer que seja".

"Não é preciso eu dizer isso, toda a gente sabe que o Bruno é um jogador que se destaca, mas o Sporting vai muito para além do valor do Bruno Fernandes. O foco é sempre o coletivo", sublinhou o técnico vitoriano.

Encontro marcado para sábado, às 18h00, no Estádio de José Alvalade. O Sporting-Vitória de Guimarães terá relato em direto na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.