Portugal superou no ano passado taxa de emprego prevista para 2020

Portugal atingiu, em 2018, uma taxa de emprego de 75,4% na faixa etária dos 20 aos 64 anos, superando nesse ano a meta apontada por Bruxelas para 2020, tendo ainda ficado acima da média comunitária, foi anunciado esta quinta-feira.

Segundo os dados divulgados pelo gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), a taxa de emprego registada em Portugal no ano passado nesta faixa etária superou em quatro pontos percentuais a meta (que era de 75%) apontada na estratégia Europa 2020, um programa comunitário para o crescimento e o emprego.

Esta taxa foi, contudo, mais alta nos homens (78,9%) do que nas mulheres (72,1%).

Com uma taxa de emprego de 75,4% nesse ano, Portugal ficou assim acima da média da UE, que foi de 73,2%.

Em 2017, a taxa de emprego na faixa etária dos 20 aos 64 anos fixou-se 73,4% em Portugal e em 72,2% na média da UE.

No que toca à faixa etária dos 55 aos 64 anos, a taxa de emprego em Portugal em 2018 foi de 59,2%, percentagem que compara com a de 56,2% registada em 2017.

No conjunto da UE, a média da taxa nesta faixa etária foi de 58,7% no ano passado e de 57,1% no período homólogo anterior.

Também a taxa de emprego dos 55 aos 64 anos em Portugal foi mais alta nos homens (64,5%) do que nas mulheres (54,6%), adianta o Eurostat.