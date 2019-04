Braga deve receber "10 mil benfiquistas" no domingo

A capital do Minho vai registar, no domingo, um aumento da população, já que receberá um dos mais importantes jogos do campeonato e com possíveis implicações na luta pelo título, entre Braga e Benfica.

O presidente da Casa do Benfica de Braga, Delfim Araújo, assegura, em declarações a Bola Branca, que podem ser cerca de 10 mil os adeptos do Benfica que vão marcar presença no Estádio Municipal de Braga, apesar de alguns torcerem o nariz aos "bilhetes de 60 euros".

Delfim Araújo anuncia ainda, e com alguma tristeza, que a delegação do clube da Luz na capital do Minho estará encerrada "por razões de segurança" e pela rivalidade que diz existir "com algumas claques".

No plano desportivo, afirma-se confiante, embora reconheça que este será um "jogo importante", além de "muito disputado". Apesar da "intensidade" crescente, o presidente da Casa do Benfica de Braga formula o desejo de que "tudo corra bem e sem problemas".

O jogo grande da jornada está marcado para domingo, às 17h30, no Estádio Municipal de Braga.