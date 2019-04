Guardiola: "Cada jogo do Bernardo é uma obra-prima"

Pep Guardiola está rendido a Bernardo Silva e não se cansa de lhe tecer elogios. Na quarta-feira, o internacional português abriu caminho à vitória do Manchester City no terreno do Manchester United e, em conferência de imprensa, o treinador dedicou-lhe um "poema".

"O Bernardo está a fazer uma temporada incrível. Incrível. Não foi só por hoje, não foi só pelo golo. Toda a época dele tem sido uma 'masterclass', cada jogo é uma obra-prima. Foi incrível", insistiu Guardiola.

O técnico espanhol insistiu que Bernardo "é uma jóia de rapaz" e enalteceu a mentalidade, inteligência e versatilidade do médio:

"Pode jogar na direita ou na esquerda. Pode jogar a médio defensivo, a médio ofensivo. Na segunda parte [frente ao United], jogou como médio defensivo. Médio defensivo? O Bernardo? Não importa, ele lutou com o Paul Pogba e esteve em todo o lado. Ele é um jogador tão inteligente, com ética de trabalho, é um lutador. Terminou bem a época passada e, este ano, tem sido incrível. Já disse aos outros que não posso jogar sem o Bernardo, com estas exibições. É um dos melhores jogadores da Europa."

Bernardo foi decisivo para devolver o City à liderança da Premier League, com mais um ponto que o Liverpool e, agora, com os mesmos jogos.